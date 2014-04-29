В захваченной террористами Константиновке похищен свободовец

На Донбассе выкрали члена ОВК.
В городе Константиновке Донецкой области, ряд админзданий которой заняты пророссийскими террористами, похищен Ярослав Маланчук - член ОВК №50 города Красноармейска от ВО "Свобода".
Об этом сообщают "Новости Донбасса".
По информации издания, мужчину похитили возле торгового центра в Константиновке - его связали, поставили на колени, затем бросили в авто и увезли.
Напомним, накануне пророссийские экстремисты взяли заложников после своего нападения на участников митинга за единство Украины.
После сепаратисты отпустили захваченных проукраинских активистов.
Также накануне пророссийские террористы заняли здания милиции и горсовета в Константиновке.