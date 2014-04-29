Путин заявил, что в Украине нет российских военных, и предложил договариваться с террористами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на востоке Украины нет российских военных, что Москва не имеет отношения к провокациям в нашем государстве, и что террористы в Славянске захватили в заложники наблюдателей ОБСЕ, в частности, потому, что с экстремистами нужно было договариваться.

Так, говоря о новых санкциях Запада против РФ, Путин сказал: "Я думаю, что связано это с тем, что наши партнеры пошли по силовому сценарию решения украинского кризиса, а потом осознали, к чему это приводит, и ищут виновных, но должен вам сказать, что Россия здесь ни при чем", сообщает РИА Новости.



"Мы то слышим, что там есть наши спецподразделения, то инструкторы. Ответственно заявляю: ни инструкторов российских, ни спецподразделений, ни войск, никого там нет", — также сказал Путин, который уже делал подобное заявление ранее.

Говоря о захвате военных наблюдателей ОБСЕ в Славянске в заложники (кстати, российские СМИ используют слово "задержание"), президент РФ отметил, что организация должна была договариваться не только с украинской властью, но и с террористами, действующими в Донецкой области.

"Я надеюсь, что этот конфликт будет разрешен, и что они (заложники - ред.) смогут беспрепятственно покинуть территорию, на которой находятся, но все участники этого процесса должны сделать выводы из этой ситуации, хорошо подумать об этом", — сказал Путин.



"Если уж правительство или те, кто сейчас называет себя правительством, пригласили каких-то наблюдателей, тем более военных, то это люди опытные, и они понимают, что едут в зону конфликта, в такой район страны, который не признает легитимности властей. Нужно было бы предусматривать это, договариваться с теми людьми, которые эту территорию контролируют", — также призвал он.



Украинские власти, по его словам, этого не сделали (не стали договариваться с террористами - ред.), из-за чего попали в такую ситуацию. Российский президент заявил, что разделяет озабоченность коллег в Евросоюзе судьбой наблюдателей.



Вместе с тем, украинские власти он призвал наладить диалог с юго-востоком страны.



"Нужно, чтобы все конфликтующие стороны сели за стол переговоров, с уважением относились к женевским соглашениям. Это значит, что власти в Киеве должны выпустить из тюрем людей, которым народ в Украине доверяет, выбирает их в качестве лидеров, нужно начать прямой диалог, нужно разоружить радикалов, освободить все здания и равным образом относиться к законным правам тех, кто проживает на других территориях, я имею в виду, прежде всего, восток и юго-восток, наладить диалог и найти компромисс", — призвал президент РФ, повторив привычный тезис российской пропаганды.

"Пирожки на Майдане — вот ими вымощена дорога в кризис, ситуация сложилась серьезная и нужно искать серьезные подходы к решению", — сказал президент РФ, намекая на угощение, которое раздавала в декабре на Майдане после попытки разгона уполномоченная по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Виктория Нуланд.

Напомним, ранее Путин уже заявлял, что в Крыму во время его захвата не было российских военных, но после признал этот факт, фактически сознавшись в том, что ранее солгал.

Ранее стало известно, что у США есть доказательства причастности российской власти к провокациям сепаратистов на востоке Украины.