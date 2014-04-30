В Горловке вооруженные экстремисты захватили горсовет и милицию - СМИ

Захват осуществляли люди в камуфляже.
Вооруженные экстремисты захватили горсовет и Центрально-Городской райотдел милиции в Горловке Донецкой области.
Об этом сообщает "Остров" со ссылкой на источник с места событий.
"Горловский горсовет захвачен вооруженными людьми в камуфляжах. Около 20 человек. Разгружают оружие. Также захвачен Центрально-Городской райотдел милиции", - сообщил собеседник издания.
Напомним, накануне фактически все админздания были захвачены в Луганске.
В середине апреля сепаратисты уже захватили здание горловского ГУ МВД.
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