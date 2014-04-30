Путин 9 мая посетит захваченный Россией Крым - СМИ

Президент и премьер-министр РФ Владимир Путин и Дмитрий Медведев 9 мая намерены посетить захваченный Россией Крым.

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на свои источники.

По данным российского издания, перед тем, как вылететь на полуостров, Путин примет парад Победы на Красной площади в Москве. Обычно сразу после парада он проводит прием по случаю Дня Победы. Но на этот раз прием перенесен на вечер 8 мая, так как непосредственно по окончании торжеств на Красной площади Путин и Медведев планируют совершить поездку в Крым.

По данным источников, первым городом, который посетят руководители страны-оккупанта, станет Севастополь, в этом году отмечающий 70-летие со дня освобождения от немецких войск.

Путин с Медведевым должны принять участие в параде, а также посетить Симферополь.

Напомним, Медведев уже приезжал в Крым после того, как Россия захватила полуостров.