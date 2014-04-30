СБУ задержала украинского диверсанта подготовленного Россией в Крыму: опубликовано видео

Завербованные российской разведкой граждане Украины проходили подготовку в военном лагере под Феодосией.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Украинская спецслужба задержала одного из диверсантов - гражданина Украины, который работал на иностранную разведку.

Задержанный сообщил, что в апреле был завербован сотрудником ГРУ во время поездки в Крым.

По его словам, каждый имел возможность приехать и вступить в ряды "самообороны" Крыма с дальнейшим прохождением подготовки на базе учебного центра морской пехоты под Феодосией.

Граждане Украины, которые вступали в незаконные вооруженные формирования, получали по 100 гривен за сутки, а те, кто имел военную подготовку – в несколько раз больше.

В учебном центре проходили переподготовку граждане Украины и России, где их готовили для ведения диверсионной деятельности на территории Украины.

Обучение проводили инструкторы силовых ведомств России.

После этой подготовки, по словам задержанного, в период с 6 по 8 апреля во главе группы из 10 человек, он принимал участие в сепаратистских мероприятиях в Харьковской области, в том числе, связанных с силовым захватом зданий органов власти.

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