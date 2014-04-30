Милиция рассказала, в каких городах Донецкой области засели террористы

В ряде городов Донецкой области под контролем вооруженных людей остаются здания местной власти, а также силовых органов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД в Донецкой области.

Остается захваченной Донецкая облгосадминистрация, вокруг здания протестующими возведены баррикады. В Донецком горисполкоме находятся вооруженные люди в камуфляжной одежде.

Кроме того, под надзором протестующих работают также горисполкомы Краматорска, Горловки, Енакиево, Константиновки, Харцызска, Мариуполя и Макеевки.

Под контролем вооруженных терористов остаются горотделы милиции и подразделения СБУ в Славянске, Краматорске и Горловке.

В милиции также рассказали, что в ночь на 30 апреля группа вооруженных лиц захватила Центрально-Городской райотдел милиции в Горловке. Неизвестные ворвались в здание, вывели личный состав райотдела на улицу и забаррикадировались в помещении. Детали происшествия устанавливаются.

Напомним, что на востоке Украины проходит спецоперация, в рамках которой сегодня силовики снесли три блокпоста сепаратистов, установленных на въездах в Славянск.

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