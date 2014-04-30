Украина намерена прекратить информационное сотрудничество с Россией

Госкомтелерадио Украины предложил Кабмину остановить действие Соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере информации.

Об этом сообщили в пресс-службе Госкомтелерадио, передает УНИАН.

Как известно, стороны Соглашения обязывались способствовать созданию условий для широкого и свободного взаимного распространения информации для углубления знаний о жизни народов двух государств.

Инициатива вызвана "систематическими и вызывающими нарушениями со стороны России".

В Госкомтелерадио также отметили, что, вопреки соглашению, Россия развязала против Украины настоящую информационную войну.

"Российские СМИ уже длительное время пропагандируют посягательство на территориальную целостность нашего государства, разжигают междунациональную вражду, культивируют насилие и ксенофобию. Российская пропаганда, наследуя худшие образцы тоталитарных режимов, создает "параллельную реальность страшной угрозы", игнорируя при этом все договоренности о сотрудничестве в сфере медиа", - говорится в сообщении.

Также в Госкомтелерадио подчеркнули, что, оперируя огромными финансовыми ресурсами, которые направляются в поддержку подконтрольных Кремлю СМИ, российская пропаганда пытается исказить стремление украинского народа жить в собственном независимом, демократическом и европейском государстве.

"Российские СМИ сознательно навязывают собственным гражданам и украинцам мнение, что РФ имеет исключительное право вмешиваться во внутренние дела Украины, в частности защищать интересы русскоязычных граждан. В действительности же Россия поддерживает террористов, сепаратистов и предателей украинского народа и его государственности", - отметили в Госкомтелерадио.

Именно из-за "вмешательства России во внутренние дела Украины участились факты препятствования работе отечественных и иностранных журналистов. Российскими экстремистами захватываются телерадиокомпании, похищаются журналисты, незаконно присваивается имущество государственных телерадиокомпаний".

"Ввиду изложенного и в соответствии с положениями Закона Украины "О международных договорах Украины" от 29 июня 2004 года № 1906 Госкомтелерадио Украины считает целесообразным принять меры по прекращению действия соглашения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Главред" неоднократно рассказывал об откровенной лжи ряда государственных СМИ России.

В частности, российская Общественная коллегия по жалобам на прессу признала дезинформацией ряд сюжетов скандального журналиста Дмитрия Киселева о событиях на Майдане во время массовых акций протеста, которые вышли в эфир в декабре 2013 года в программе "Вести недели" на государственном телеканале "Россия-1".

Также напомним, что в начале декабря Киселев был назначен директором нового информагентства "Россия сегодня" на базе ликвидируемого РИА "Новости", которое, по замыслу чиновников, станет орудием пропаганды идеологии действующей власти РФ.

Кроме того, в последнее время Дмитрий Киселев неоднократно выходил в российский эфир со всевозможными фашистскими страшилками о Майдане, который, впрочем, чаще именовал "смрадным табором".