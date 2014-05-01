Террористы в Славянске заявили, что отпустили двух сотрудников СБУ - российские СМИ

Пророссийские террористы в Славянске освободили двоих из троих захваченных ранее в заложники сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа" в обмен не своих сторонников.

Об этом сообщает российское информагентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб сепаратистов.

Представитель захватчиков сообщил, что, им "удалось договориться с противоположной стороной об обмене двоих спецназовцев на сторонников федерализации".

Также экстремисты сообщили о "соглашении" насчет того, что освобожденные сотрудники "Альфы" не будут участвовать в силовых операциях на востоке Украины.

Напомним, террористы захватили троих спецназовцев в Горловке и перевезли в Славянск.