СМИ рассказали подробности штурма блокпоста боевиков в Красноармейске

В ночь на четверг, 1 мая, в Красноармейске Донецкой области был разгромлен блокпост боевиков. Уже появились первые подробности штурма, как выяснилось, операцию провели не силовики, а местные патриотично настроенные жители.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Эту информации подтвердили в пресс-службе батальона территориальной обороны "Донбасс".

"Как стало известно пресс-службе батальона добровольцев, неведомые патриоты ночью сожгли блокпост и взяли в плен весь его экипаж. Было изъято три автомата Калашникова.

В Красноармейск съезжаются вооруженные люди и пытаются блокировать местную милицию. Батальон территориальной защиты Донецкой области сообщает, что выдвигает боевую группу на усиление милиции и будет стрелять на поражение в случае попыток нападения или захвата.

Сообщаем представителям сепаратистов, что не имеем представления о местонахождении захваченных вооруженных сепаратистов, но если получим об этом информацию то немедленно сообщим для организации обмена на захваченных граждан Украины в Констатиновке и Луганске", - рассказали в пресс-службе.

Ранее "Главред" сообщал, что Силовики уничтожили три блокпоста сепаратистов и задержали группу диверсантов

Фото: Facebook Семена Семенченко