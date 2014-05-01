Путин поговорил с западными лидерами о мире и прекращении насилия в Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьером Британии Дэвидом Кэмероном начет ситуации на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Отметим, что лидер РФ снова умолчал об участии его страны в сепаратистских провокациях на востоке Украины, и повторил высказанные ранее российской стороной предложения насчет урегулирования ситуации в регионе.

Насчет разговора с Меркель, в Кремле отметили: "По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. Продолжено обсуждение кризисного развития общественно-политической ситуации в Украине. Меркель обратилась с просьбой оказать содействие в освобождении задержанных (захваченных террористами в Славянске - ред.) на юго-востоке Украины военных наблюдателей из ряда европейских стран, в том числе Германии".

"Путин подчеркнул, что сейчас самое главное – вывести военные подразделения из юго-восточных областей, прекратить насилие, немедленно запустить широкий национальный диалог в рамках процесса конституционной реформы с вовлечением всех регионов и политических сил. С обеих сторон отмечена важность максимального задействования повсеместно в Украине посреднического потенциала ОБСЕ", - также сообщили в пресс-службе президента РФ.

Насчет разговора с Кэмероном, который состоялся по инициативе британской стороны 30 апреля, в Кремле сообщили: "Основное внимание в ходе беседы уделено кризисной ситуации в Украине. Президент России отметил, в частности, первостепенную важность скорейшего и безусловного выполнения властями в Киеве положений Женевского заявления от 17 апреля текущего года для деэскалации напряжённости в стране (напомним, Запад пришел к однозначному выводу, что соглашения не выполняет именно Россия - ред.)".

"Лидеры России и Великобритании согласились, что выход из острого политического противостояния может быть достигнут только мирными средствами. Условлено продолжить двусторонний обмен мнениями на различных уровнях", - также говорится в сообщении.

Напомним, эксперты, в то же время, ожидают усиления поддерживаемых Россией провокаций сепаратистов на востоке Украины на майские праздники.