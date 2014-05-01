В Донецке над управлением МВД сепаратисты вывесили флаг "Донецкой республики"

В Донецке около тысячи сторонников "Донецкой народной республики" пришли к зданию управления милиции и вывесили флаг ДНР.

Об этом сообщает "Остров".

Люди, которые уже побывали на площади Ленина и у памятника "Борцам за Советскую власть", заявили, что пришли "поддержать милицию, которая с народом".

На ступеньках у входа в здание стоят мужчины в футболках с надписью "Свободу Павлу Губареву", их лица скрыты масками и балаклавами.

К ним вышел начальник городского управления милиции Максим Кириндясов, который подчеркнул что милиция всегда была с народом.

"Я любого гражданина – и тебя, и тебя – всегда готов был защищать", - сказал он, обращаясь к стоящим рядом людям.

После этого он вошел в здание. По словам очевидцев, с ним внутрь зашли и трое сторонников ДНР, которые "проведут переговоры, а потом доложат о результатах".

Цель переговоров – освобождение задержанных сторонников ДНР.

Попыток штурма милиции нет, люди скандируют: "Беркут", "Молодцы" и аплодируют.

Напомним, сегодня, 1 мая, в центре Донецка около двух тысяч сторонников самопровозглашенной "Донецкой народной республики" проводят шествие в рамках празднования Дня Труда.

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