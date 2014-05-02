АТО в Славянске: террористы пытались захватить поезд и прячутся за женщинами и детьми

После активизации действий украинских силовиков в рамках антитеррористической операции в Славянске экстремисты предприняли неудачную попытку захвата пассажирского поезда, а сейчас пытаются выстроить живой щит из женщин и детей.

Об этом в своем Facebook сообщил координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", террористы предприняли попытку захвата пассажирского поезда "Москва-Мариуполь". Попытка захвата была предпринята во время остановки поезда в Славянске (прибытие в Славянск в 8.06)", - сообщил он.

"Сценарий террористов сорвали подразделения антитеррора. Жертв и пострадавших нет", - отметил Тымчук.

Также он озвучил информацию о том, что лидер террористов, самопровозглашенный "мэр" Славянска Вячеслав Пономарев "лично организовывает вывод на улицы города мирных жителей для "защиты" Славянска от украинских силовиков".

"Задача - обеспечить террористов живым щитом, в первую очередь, из женщин и детей. Интересно, что, по нашим данным, несколько дней назад сам Пономарев организовал вывоз своей семьи за пределы Донбасса. Украинские силовики обладают информацией о ее местонахождении", - добавил Тымчук.

Напомним, террористы в Славянске сбили два украинских вертолета, погибли двое наших силовиков. Экстремисты заявили об одном погибшем со своей стороны.

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