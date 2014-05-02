Террористы в Славянске освободили из плена иностранных журналистов

В Славянске (Донецкая область), под которым украинские силовики проводят активную фазу антитеррористической операции, из плена боевиков были освобождены журналист американского издания Buzzfeed Майк Джиглио, его переводчик Елена Глазунова, а также съемочные группы телеканалов SkyNews и CBS.

Об этом сообщила Глазунова, пишут "Новости Донбасса".

Переводчица заявила, что после захвата их Джиглио обыскивали, допрашивали, отняли драгоценности, хотели взять в заложники, передает Украинская правда.

Все это, по ее словам, происходило в гаражах на территории Горловки.

Она добавила, что сейчас они с Джиглио направляются в Донецк. По ее словам, водитель автомобиля, на котором они передвигались, пережил гипертонический криз и сейчас госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Славянске пропал журналист американского издания Buzzfeed Майк Джиглио и переводчик Елена Глазунова, а также съемочные группы телеканалов SkyNews и CBS.

Сейчас украинские силовики проводят активную фазу антитеррористической операции под Славянском.

Больше о спецоперации в Славянске читайте в спецтеме "Главреда".