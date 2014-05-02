Боевики в Славянске используют снайперов и форму "Беркута" и могут отравить воду - СБУ

В СБУ рассказали о действиях пророссийских боевиков в Славянске, где сейчас идет спецоперация против террористов.

В частности, есть угроза того, что экстремисты отравят воду в городе, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Военные действия боевиков характеризуются широким использованием военных снайперов, а также мобильных отрядов, одетых в форму спецподразделения "Беркут", и минированием фугасными минами", - отмечается в сообщении.

"От местных жителей в штаб поступают обращения о помощи и защите. В частности, люди сообщают о провокации, которую готовят диверсанты - отравлении воды в местном водопроводе", - добавили в СБУ.

Больше об операции в Славянске читайте в спецтеме "Главреда".