Россия созывает экстренный Совбез ООН из-за спецоперации в Славянске

Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи со спецоперацией украинских силовиков на юго-востоке страны.

Об этом со ссылкой на постоянное представительство РФ при ООН сообщает ИТАР-ТАСС.

Ожидается, что встреча состоится поздним вечером 2 мая или в ночь на 3 мая.

Ранее "Главред" сообщал, что в пятницу, 2 мая, ранним утром украинские силовики начали спецоперацию в Славянске Донецкой области.

Террористы оказали ожесточенное сопротивление, сбив в небе над городом два боевых вертолета Ми-24 ВВС и еще один - военно-транспортный Ми-8 - повредив.

В МВД заявили, что город очищен от боевиков, которым предложили сдаваться и сдавать оружие. В качестве опознавательного знака на голове должна быть белая повязка, а оружие разряжено и поднято стволом вверх.