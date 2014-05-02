Медведев назвал террористов "народом Украины" и пугает Киев печальной судьбой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал террористов в Славянске, против которых украинские силовики проводят спецоперацию, "народом Украины", и предупредил нашу страну о "печальной судьбе".

Такие заявления он сделал на своей странице в Facebook.

"Применение силы на юго-востоке Украины – знак преступной беспомощности фактических правителей Киева. Вместо того, чтобы начать нормальный диалог в духе женевских соглашений, посадить всех участников противостояния за стол переговоров, обсуждать компромиссы и развязки, началась карательная операция", - изложил Медведев свое видение событий на востоке Украины.

"Используются десант и вертолеты. Гибнут люди (о погибших украинских военных Медведев умолчал - ред.). Льется кровь. Ответственность за войну против собственного народа - на тех, кто принимает преступные решения в Киеве. Власть имущие в столице Украины должны опомниться и прекратить убийство своих граждан. Иначе судьба страны может оказаться совсем печальной", - добавил российский премьер.

Больше об операции против террористов на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".