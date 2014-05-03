Совбез ООН: большая часть стран поддержала АТО в Украине, Россию обвинили во лжи

На заседании Совета безопасности ООН, экстренно созванном Россией в связи с антитеррористической операцией в Славянске, большая часть государств поддержали АТО в Украине, а США и Россия поскандалили.

Последним событием мероприятия стал обмен критическими репликами представителей США Саманты Пауэр и РФ Виталия Чуркина, пишет ТСН.

Абсолютное большинство членов Совбеза от различных стран мира выступили со словами поддержки насчет антитеррористической операции, которую проводит Украина на своей территории. Только Китай ограничился дипломатично нейтральной заявлением. Представитель этой страны подчеркнул, что КНР "глубоко беспокоит" ситуация в Украине. И добавил, что Пекин хотел бы видеть "политическое урегулирование на основе диалога, а не конфронтации".

Украина поблагодарила мировое сообщество за поддержку и адекватный анализ ситуации. "Мы официально заявляем о том, что никаких танков, никаких ракет не использовали против гражданского населения. Российские заявления об участии неправительственных вооруженных групп в АТО не соответствуют действительности. Абсолютно циничное и фальшивое утверждение России о том, что были англоговорящие иностранцы. Мы официально заявляем, что единственные иностранные военные в Восточной Украине - это российские диверсанты и наемники", - подчеркнул представитель Украины.

С критикой же руководства Украины выступила только Россия. Ее представитель Виталий Чуркин не ограничился своим протокольным выступлением и потребовал дополнительного слова в конце заседания. В нем Чуркин снова раскритиковал действия Киева и позицию США, а также отметил, что РФ "не отказывалась" от выполнения договоренностей от 21 февраля (соглашение в Киеве между тогдашним президентом Виктором Януковичем, оппозицией и западными послами, которое представитель Москвы отказался подписывать) и 17 апреля (соглашение в Женеве относительно деэскалации конфликта в Украине между Киевом, Брюсселем, Вашингтоном и Москвой) текущего года.

При этом российский дипломат призвал Совбез ООН поддержать положения Женевского соглашения и требовать его выполнения "в полном объеме", особо подчеркнув, что имеет в виду "немедленное прекращение насилия, включая Вооруженными Силами Украины". "Мы готовы поддержать", - заверил Чуркин.

В ответ на критику представитель США Саманта Пауэр заявила, что со стороны РФ в очередной раз используется ложь. Она напомнила, что Вашингтон выступал с осуждением силовых действий и захвата зданий майдановцами во время акций протеста в Киеве этой зимой, хоть Чуркин говорил, что такого факта не было.

Пауэр привела дату этого заявления Америки и потребовала от оппонента опровержения лживых слов. Кроме того, американский дипломат акцентировала внимание на том, что Россия была единственной стороной переговоров, которая отказалась подписывать соглашения 21 февраля, но к которым Кремль постоянно апеллирует в последнее время. Поэтому, по мнению Пауэр, Россия не имеет права требовать их выполнения, потому что оно является делом тех, кто подписывал договоренности.

Также представитель США раскритиковала тезисы россиян о применении ВСУ в отношении "мирных жителей" на востоке Украины. "У них форма, как у ваших солдат. Откуда они взяли оружие, с помощью которого можно сбивать вертолеты?", - иронично спросила Пауэр.

После этого Чуркин в третий раз попросил слова и заявил о том, что "ложь не обязательно является искажением фактов, но выборочным представлением своей позиции". Он пояснил, что заявление американцев, на которое ссылалась Пауэр, все равно, не осуждало действия оппонентов Януковича, которые, в конце концов, "свергли законную власть".

Извинений за ложь не прозвучало. Зато Чуркин подтвердил серьезность намерения восстановить актуальность положений соглашения в Женеве, призвав Совбез ООН совместным заявлением одобрить эти договоренности как обязательные к исполнению.

"Серьезно заняться реализацией женевского документа", - подчеркнул Чуркин. Совбез ООН поручил секретариату проработать этот вопрос до следующего заседания.