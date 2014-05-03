Совбез ООН отказал России прекратить спецоперацию в Украине

На заседании Совета безопасности ООН, экстренно созванном Россией в связи с антитеррористической операцией в Славянске, западные члены Совбеза заблокировали предложение России выступить в поддержку Женевских договоренностей по Украине и потребовать прекращения насилия.

Об этом со ссылкой на источник в штаб-квартире всемирной организации сообщает ИТАР-ТАСС.

Ранее в тот же день на экстренном заседании СБ постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин предложил согласовать текст заявления, которое бы зачитал журналистам председатель Совета в мае - южнокорейский дипломат О Джун.

Как заявил Чуркин, Совбезу следует выступить с призывом "немедленно положить конец любому насилию, включая использование вооруженных сил на востоке Украины, и серьезно заняться реализацией женевского документа в полном объеме".

Ранее "Главред" сообщал, что США обвинили Россию в "монументальной лжи" об Украине.