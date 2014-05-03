У Путина заявили, что Россия утратила "свое влияние" на террористов в Украине

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ утратила "свое влияние" на вооруженных террористов на востоке Украины.

Об этом Песков сообщил журналистам, передает РИА Новости.

Песков сообщил, что ни Россия, ни какая либо другая страна больше не могут повлиять на жителей юго-востока Украины, которые чувствуют угрозу своей жизни.

"Отныне Россия или кто-либо еще, какая-либо еще страна фактически утратили свое влияние на этих людей (жителей юго-востока - ред.), потому что их невозможно будет уговорить разоружиться, невозможно будет прекратить их разоружение на фоне прямой угрозы для их жизни, угрозы со стороны радикалов, националистов и вооруженных сил, которые выполняют преступные приказы и убивают свое население", - заявил Песков.

Ранее сообщалось, что власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.

Позже, 2 мая, в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

Больше о спецоперации в Славянске и АТО читайте в спецтеме "Главреда".