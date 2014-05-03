Спецоперация на Донбассе: погибли пятеро силовиков, еще 12 ранены

В СБУ рассказали о жертвах во время АТО.
В ходе антитеррористической операции, которую украинские спецслужбы проводят на Донбассе, погибли пятеро силовиков, еще 12 ранены.
Об этом на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель председателя СБУ, руководитель антитеррористической операции Василий Крутов, пишет УНИАН.
"К сожалению, мы имеем пятеро убитых и 12 раненых со стороны сил АТО. К сожалению, только вчера мы получили четырех убитых", - сказал он.
Отвечая на вопрос, какие потери понесли террористы, Крутов сказал: "Говорить о конкретной количество погибших со стороны противника очень сложно, поскольку происходят огневые контакты. Но, по нашей информации, которую получили, их количество достаточно большое".
Ранее сообщалось, что власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.
Позже, 2 мая, в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.
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