Спецоперация на Донбассе: погибли пятеро силовиков, еще 12 ранены

В ходе антитеррористической операции, которую украинские спецслужбы проводят на Донбассе, погибли пятеро силовиков, еще 12 ранены.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель председателя СБУ, руководитель антитеррористической операции Василий Крутов, пишет УНИАН.

"К сожалению, мы имеем пятеро убитых и 12 раненых со стороны сил АТО. К сожалению, только вчера мы получили четырех убитых", - сказал он.

Отвечая на вопрос, какие потери понесли террористы, Крутов сказал: "Говорить о конкретной количество погибших со стороны противника очень сложно, поскольку происходят огневые контакты. Но, по нашей информации, которую получили, их количество достаточно большое".

Ранее сообщалось, что власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.

Позже, 2 мая, в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

Больше о спецоперации в Славянске и АТО читайте в спецтеме "Главреда".