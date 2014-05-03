В ходе спецоперации в Краматорске погибли трое человек, еще 17 ранены - СМИ

Сегодня, 3 мая, в Краматорске Донецкой области, где украинские силовики проводят антитеррористическую операцию, по состоянию на 14:15 погибли трое и ранены 17 человек.

Об сообщили в Оперативном штабе Краматорского горсовета, пишет "Восточный проект".

По данным штаба, пятеро раненых находятся в хирургическом отделении, 11 - в травматологии.

Кроме того, в горсовете отметили, что все предприятия и системы ЖКХ города работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Краматорске от боевиков было освобождено здание городского управления СБУ, а также, благодаря тому, что спецназ отбил телецентр, восстановлено вещание украинских телеканалов.

Добавим, что власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.

Позже, 2 мая, в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

Больше о спецоперации в Славянске читайте в спецтеме "Главреда".