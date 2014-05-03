В одесском Доме профсоюзов горело неизвестное вещество, люди умирали мгновенно - Ярема

Первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема заявил, что во время пожара в одесском Доме профсоюзов люди умирали мгновенно из-за горения неизвестного вещества.

Об этом он заявил на брифинге, передает Радио Свобода.

"Я был на месте происшествия и видел большое количество погибших людей. И было видно, что они погибли внезапно, очень быстро. То есть, горело какое-то вещество, которое выделяло газ, и этот газ очень быстро влиял на людей, которые теряли сознание и умирали на месте. Что это за газ, какое вещество горело, покажет экспертиза", - сказал Ярема.

Он также сообщил, что многие люди погибли, прыгая с 4-5 этажей здания.

По его словам, сейчас в больницах Одессы находятся около 90 человек, пострадавших во время пожара, в частности 22 милиционера.

Первый вице-премьер добавил, что во время пожара на крыше здания обнаружили 161 человека, которых сотрудники правоохранительных органов вывели с территории и не допустили, чтобы произошла очередная стычка.

"Этих людей опрашивают, допрашивают, проводят с ними следственные действия, устанавливаются очевидцы пожара", - рассказал он.

Ярема также отметил, что данные поступают противоречивые, но, уже можно считать, что "коктейли Молотова "бросали, как сверху, так и снизу.

"То есть, от которых именно бутылок горело, и почему так быстро произошло возгорание внутри, покажут результаты пожарно-технической экспертизы", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов.

Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли 36 человек.

До столкновений на Куликовом сепаратисты застрелили четыре проукраинских активиста, позже в стационарах скончались двое - один от огнестрельного ранения и один от ожогов.

Позже появилась информация, что в результате столкновений и беспорядков в Одессе погибли 46 человек.