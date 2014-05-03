Ситуация в Луганске: террористы блокируют военкомат, захватили двоих активистов

Правозащитник Константин Реуцкий заявил, что в Луганске возле здания областного военкомата, который сейчас блокируют около полусотни человек, боевики захватили активистов Гражданского сектора Луганска Алексея Биду и Анну Мокроусову.

Об этом пишет Радио Свобода.

По словам Реуцкого, активисты пошли выяснить, что происходит возле военкомата, и Биду экстремисты узнали, как участника акций.

"Анна успела позвонить и сказать, что на них напали. И после этого ни с ней, ни с Алексеем нет связи", - говорит он.

По имеющейся у него информации, заложников содержат в помещении СБУ.

В то же время "Восточный вариант" писал, что вооруженные люди с российскими флагами, в военном камуфляже штурмуют военкомат в районе автовокзала (ул. Краснодонская, 6) в Луганске.

По словам стримера, много людей в камуфляже вошли на территорию части, слышны взрыва и перестрелка явно из огнестрельного оружия, судя по всему, стреляют и нападающие, и обороняющиеся.

Стример допускает, что взрываются не только светошумовые гранаты, прохожие говорят о том, что на крыше одного из зданий есть снайпер.

По состоянию на 20:08, ситуация успокоилась. Стример предположил, что захватчики ведут переговоры.

В 20:11 к зданию подъехала скорая.

Ранее сообщалось, что в здании СБУ луганские сепаратисты удерживают в заложниках командира специального подразделения милиции "Темур" Темура Юлдашева.

Добавим, что власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.

Позже, 2 мая, в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

Больше о спецоперации в Славянске читайте в спецтеме "Главреда".