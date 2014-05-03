Тымчук рассказал, сколько террористы в Краматорске платят за участие в "живом щите"

Пророссийские террористы в Краматорске, где проходит антитеррористическая операция, предлагают местным жителям деньги за участие в акциях против украинских силовиков.

Об этом сообщил в своем Facebook координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", в районе сосредоточения сил АТО ("Ясная Поляна", г. Краматорск) лидеры террористов проводят активную "работу" с местным населением, призывая их за деньги участвовать в акциях против украинских силовиков", - написал он.

"За участие в акциях по блокированию войск предлагается денежное вознаграждение в размере 400 грн, а за участие в активных беспорядках (нападения на силовиков, организация "живого щита" для штурмующих террористов) - 1 000 грн", - сообщил Тымчук.

"В настоящее время особую активность проявляет один из лидеров пророссийских сепаратистов гражданин Б. Вместе со своими сообщниками он агитирует местное население ложиться под бронетехнику и становиться живой цепью, блокируя передвижение подразделений силовиков", - добавил он.

Напомним, по данным врио главы Администрации Президента Сергея Пашинского, в Краматорске от террористов освобождена большая часть админзданий, под контролем экстремистов остается горсовет.