В Луганском военкомате террористы захватили в плен солдат-срочников

В Луганске террористы захватили в плен солдат-срочников, которые находились в военкомате Ленинского района.

Об этом сообщает местный портал 0642.ua.

Также сообщается, что бойцов пленных Внутренних войск рвалась линчевать толпа, собравшаяся у военкомата, однако представители "армии юго-востока" загрузили их в автобусы и увезли в неизвестном направлении.

Оружие у солдат отобрали и отдали под присмотр "беркутовцам", подчиненным сепаратистам.

Тем временем, секретарь СНБО Андрей Парубий рассказал о переговорах с террористами, захватившими в заложники активистов Анну Мокроусову и Алексея Биду.

По его словам, в связи с комендантским часом их должны были выпустить на рассвете 4 мая.

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