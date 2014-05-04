В Енакиево пророссийские экстремисты штурмовали завод Ахметова

В Енакиево Донецкой области около 300 пророссийских экстремистов штурмовали "Енакиевский металлургический завод" (входит в группу "Метинвест", принадлежит Ринату Ахметову). Перед этим они пытались захватить горисполком.

Об этом сообщает в своем аккаунте в Twitter пользователь BerrrGerrr, пишет Украинская правда.

По данным источника, во время штурма они скандировали "Одессу не простим!".

Люди со ступенек под заводом играли русские и советские марши. На месте происшествия присутствовал журналист и оператор российского НТВ.

Из здания заводоуправления вывели работников, а экстремисты с криком "Россия!" попытались войти внутрь.

Потом они потребовали встречи с директором завода и его письменного подтверждения того факта, что за участие в "Народном ополчении Донбасса" сотрудников завода не будут увольнять с работы.

В то же время, пишет Gazeta.ua, работники завода связывают нападение на здание с тем, что его коллектив не поддерживает референдум о самоопределении Донецкой области.

"Нам начальство приказало ни на какие референдумы не ходить, а большинство наших и так против отделения Донетчины", - отмечает издание со ссылкой на собственный источник.

Также стало известно, что над заводоуправлением подняли флаг так называемой "Донецкой республики", хотя украинского флага над зданием не было.

Отмечается, что экстремисты требуют проведения референдума.

Кроме вышесказанного напомним, вчера, 3 мая, в Донецке террористы взяли штурмом управление СБУ.

Добавим, что власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.

Позже, 2 мая, в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

Больше о спецоперации в Славянске и АТО читайте в спецтеме "Главреда".