В Донецке экстремисты захватили военную прокуратуру и сожгли флаг Украины

В Донецке пророссийские экстремисты зашли в здание военной прокуратуры, но, не найдя там никого, быстро ушли.

Как сообщает "Остров", около двух тысяч человек пошли к зданию военной прокуратуры от захваченной ОГА.

Целью похода было потребовать возбудить уголовное дело по факту расстрела накануне маршрутки в Макеевке. При этом никто не знал, что это за инцидент, но сепаратисты были настроены решительно.

Среди них активно распространялись слухи о том, что толпа идет штурмовать военный лицей, в котором якобы засел "Правый сектор". Разъяренные женщины держали в руках биты и большие камни, также в толпе были замечены люди в камуфляже с автоматами Калашникова в руках. В итоге никакого "Правого сектора" участники акции не нашли.

Проходя мимо административного здания компании "Донецксталь", толпа возмутилась тем, что над ним - украинский флаг. Они потребовали от охраны снять его и водрузить вместо национального знамени флаг самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Подойдя к прокуратуре, толпа в считанные минуты перелезла через забор и вошла в здание. Вместе с тем, в соцсетях пишут, что в здании никого не оказалось. На прокуратуре вывесили флаг "ДНР".

Также экстремисты сожгли Конституцию Украины и национальный флаг и ушли.

Напомним, накануне пророссийские террористы захватили здание СБУ в Донецке.