Военный эксперт рассказал о проблемах АТО на востоке Украины

После недолгого периода активизации в проведении антитеррористической операции на востоке Украины, с 4 мая наступил период недопустимого спада активности силовиков.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, из-за отсутствия в зоне АТО руководства операции, вновь огромной проблемой становится отсутствие взаимодействия между подразделениями силовых структур, отсутствие боевых приказов и постановки задач по применению сил и средств.

Например, во время ночного (с 3 на 4 мая) боя близ Константиновки подразделение силовиков, подвергшееся нападению террористов, вооруженных в т.ч. пулеметами и гранатометами, на протяжении 3 часов не могло получить подкрепление на бронетехнике. В итоге 7 бойцов спецназа СБУ получили ранения.

Вечером 4 мая силовики оставили Краматорск, вместо того, чтобы закончить операцию по его освобождению от террористов, или хотя бы блокировать места их нахождения.

В подобных условиях АТО снова превращается в фарс. Что особенно недопустимо на фоне прогнозируемой активизации пророссийских террористов накануне 9 мая.

Активизация АТО 1 мая удивительным образом совпала с прибытием в зону проведения операции руководства МВД, Минобороны и администрации президента. Однако очень скоро операция опять стала пробуксовывать. На фоне этих "совпадений" возникает все больше вопросов к руководству АТО, которое почему-то опять находится вне зоны проведения операции.

Ранее "Главред" сообщал, что глава МВД Арсен Аваков прокомментировал спецоперацию, проводимую на востоке Украины. По его мнению, армия и правоохранители долгое время находились в состоянии летаргии, но сейчас состояние "церемонных танцев" закончилось.