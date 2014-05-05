Экс-советник о готовности Путина к войне в Украине: может жертвовать жизнями россиян

Старший научный сотрудник американского Института Катона Андрей Илларионов, считает, что у президента РФ Владимира Путина есть четкий план действий в отношении Украины, вплоть даже до войны.

Об этом бывший советник Путина по экономическим вопросам рассказал газете La Stampa, сообщает ИноПресса.

"Женева провалилась, и бездействие Запада придает силу и уверенность Путину в продолжении им своей кампании", - считает Илларионов.

"Путин уже ведет войну, многогранную войну - торговую, финансовую, психологическую, даже террористическую. То, что произошло в Крыму, и то, что происходит в Украине, это война в традиционном смысле. Я отвечаю на вопрос: да, Путин готов вести войну в Украине", - уверен экс-советник.

По его мнению, дальше будут "эскалация провокаций, в манере Путина, ужесточение действий пророссийских и полувоенных боевиков, вторжение российской армии и ответные военные меры против действий украинских сил".

"Путин уверен в бездействии Запада, в том смысле, что он не ответит военным образом, а только лишь словами, заявлениями и, в самом крайнем случае, санкциями. Такие шаги его совершенно не волнуют", - рассказал Илларионов.

"Я уже сказал, что российский президент готов к войне, но против Украины. Это означает, что действенным сдерживающим фактором может стать применение силы Западом. Потребуется координированное вмешательство. Но, обратите внимание, использование силы - не значит стрельба, достаточно будет разместить войска НАТО на Украине, и Путин больше и пальцем не пошевелит", - считает эксперт.

По мнению бывшего советника, Путин никогда не отдаст приказ открывать огонь против натовских сил. В планах Путина "присоединить Новороссию к "родине-матери", речь идет о восьми областях юга и востока Украины. Этот термин он использовал в недавнем обращении к нации. Чтобы сделать это, он готов жертвоваться жизнями своих сограждан", - заметил старший научный сотрудник Института Катона.

Ранее "Главред" сообщал, что Илларионов заявил: план нападения на Украину был подготовлен много лет назад, а причина происходящей сейчас агрессии - то, что власти РФ сочли нынешнее время удобным моментом.