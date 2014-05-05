В Горловке неизвестные захватили админздание предприятия "Артемуголь" - СМИ

В Горловке неизвестные захватили административное здание госпредприятия "Атремуголь".

Об этом со ссылкой на собственные источники передает "Остров".

Позже другой источник сообщил, что сотрудники администрации вышли из захваченного админздания.

На данный момент неизвестно, были ли вооружены захватчики.

Как известно, государственное предприятие "Артемуголь" – старейшее угледобывающее предприятие Донбасса. В его состав входят "Шахта им. А.И. Гаевого", "Шахта им. К.А. Румянцева", "Шахта им. В.И. Ленина", "Шахта им. М.И. Калинина", а также Управление материально-технического снабжения и вспомогательных производств, "Артемпогрузтранс".

Всего на этом предприятии работают более 6 тысяч человек.

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