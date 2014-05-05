Украинский спецназ разгромил крупную группировку террористов в Славянске - СМИ

Украинские силовики в жестоком бою разгромили крупную группировку террористов, которая предприняла попытку прорыва из окруженного нашими войсками Славянска.

По данным источников в штабе АТО, несколько сотен бандитов атаковали позиции наших частей, и были отброшены с большими потерями подоспевшими на помощь резервами, пишет "Цензор.Нет".

По информации издания, на месте боя захвачено значительное количество новейшего оружия российского производства, состоящего на вооружении спецназа ГРУ РФ. Место боя осталось за нами - в настоящий момент проводится зачистка, бой утих буквально 30 минут назад.

"Решающую роль сыграли бойцы отрядов спецназ МВД "Омега" и "Ягуар", отряда спецназ СБУ "Альфа", - пишет издание.

К сожалению, в тяжелом бою наши войска понесли тяжкие потери.

4 украинских военных погибли, 1 - в критическом состоянии. Около 20 наших военнослужащих получили ранения, им оказана помощь, они эвакуируются на вертолетах в ближайшие больницы.

Вечная память павшим в бою за свободу и независимость нашей Родины...", пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Славянске, где украинские силовики проводят спецоперацию против террористов, ревут сирены гражданской обороны и бьют колокола церквей. Террористы несут потери.