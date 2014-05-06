В Горловке террористы похитили начальника местного райотдела МВД

Утром 6 мая в Горловке неизвестные совершили нападение на и.о.начальника Никитовского райотдела Горловской милиции Сергея Чернышева.

Об этом сообщает официальный сайт МВД.

По данным ведомства, нападение было совершено около 10 часов утра в районе блокпоста у Майорского авторынка.

Террористы обстреляли служебный автомобиль милиционера, Чернышев был ранен.

После этого экстремисты вывезли его в захваченное здание городского управления милиции.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в последние дни на Донбассе проводится активная фаза АТО.

Больше подробностей о спецоперации смотрите в спецтеме "Главреда".