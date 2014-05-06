В Горловке террористы похитили начальника местного райотдела МВД

В Горловке террористы похитили начальника местного райотдела милиции.
Утром 6 мая в Горловке неизвестные совершили нападение на и.о.начальника Никитовского райотдела Горловской милиции Сергея Чернышева.
Об этом сообщает официальный сайт МВД.
По данным ведомства, нападение было совершено около 10 часов утра в районе блокпоста у Майорского авторынка.
Террористы обстреляли служебный автомобиль милиционера, Чернышев был ранен.
После этого экстремисты вывезли его в захваченное здание городского управления милиции.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, в последние дни на Донбассе проводится активная фаза АТО.
Больше подробностей о спецоперации смотрите в спецтеме "Главреда".