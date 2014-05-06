В Донецке террористы готовятся к штурму воинской части

В Донецке террористы готовятся штурмовать одну из воинских частей Внутренних войск.

Об этом со ссылкой на слова очевидцев передает УНИАН.

По словам местных жителей, возле части собирается "огромное количество террористов в балаклавах, надевают бронежилеты, раздают друг другу автоматы Калашникова и намерены штурмовать одну из воинских частей внутренних войск, которая расположена по улице Куприна,1".

В свою очередь, местная милиция на сообщения граждан отвечает, что она в курсе происходящего.

При этом командир воинской части не стал комментировать то, что происходит, сославшись на то, что он сейчас сильно занят и говорить не может.

По неофициальной информации, на территории этой части находится большое количество оружия еще со времен Советского Союза.

Как сообщал "Главред", сегодня в Донецке сообщили новые данные потерь в ходе АТО в Славянске: 8 убитых и 16 раненных.