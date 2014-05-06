В Краматорске террористы минируют городскую канализацию - Минобороны

В Краматорске террористы закладывают в канализационные люди ящики с неизвестным веществом – военные говорят о массированном минировании города.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По данным ведомства, 5 мая боевики похитили в Краматорске около 25 тонн взрывчатых веществ.

"Учитывая беспринципность, аморальность и абсолютное пренебрежение нормами украинского и международного законодательства – это фирменные знаки разрушительной деятельности сепаратистов. Они способны на какое-либо циничное преступление против мирного, гражданского населения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее силовики разоблачили схему обороны и минирования улиц террористами в Дружковке, Славянске и Краматорске.

Также были опубликованы фото и видео подготовки боевиков к "обороне" Краматорска.

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