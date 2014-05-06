Украина готова дать регионам широкие полномочия, а России грозят новые санкции - США

Украина готова предоставить южным и восточным регионам больше полномочий, чем Россия дает своим автономным республикам и областям.

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, передает УНИАН.

Это заявление Керри сделал после переговоров с Верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон, которые продолжались более семи часов.

"Мы уважаем тот факт, что Россия имеет глубокие исторические связи с Украиной. Киев является колыбелью русского православия, на той территории велись освободительные войны. И мы понимаем эти связи и сильные чувства по защите русскоязычных людей. Никто не отрицает этого. Но фактом остается то, что правительство Украины готово уважать русский язык, уважать большую автономию людей в тех регионах", - подчеркнул американский дипломат.

Также он отметил, что "правительство Украины предложило больше полномочий людям на востоке и юге Украины в вопросах ежедневного управления, чем Россия дает любой автономной республике или области в России. И это факт!".

Кроме того, Керри предупредил, что США и Евросоюз готовы ввести дополнительные санкции против России, если Москва будет саботировать президентские выборы в Украине, назначенные на 25 мая.

"Как сказал Президент Обама, если русские элементы будут дальше саботировать и не давать Украине возможности провести свободные и справедливые выборы через 19 дней – 25 мая, тогда мы будем готовы ввести дополнительные санкции – США и ЕС вместе", - заявил он.

"Что может быть более разумно, чем позволить этой стране в осаде провести выборы, которые дадут легитимность новой власти, чтобы все люди могли проголосовать. Это то, к чему стремятся люди. Как по мне, то это не так уж и сложно для России понять, что она должна быть заинтересована в этом процессе", - добавил американский госсекретарь.

При этом он подчеркнул, что ни одна цивилизованная страна не признает "референдум", планируемый на 11 мая в Донецкой и Луганской областях, и что эта мероприятие лишь дальше разделит Украину.

"Мы очень обеспокоены усилиями пророссийских сепаратистов в Донецке и Луганске провести, откровенно говоря, псевдореферендум о независимости 11 мая. Мы решительно отвергаем это незаконное действие, которое только дальше разделит Украину", - сказал Керри.

"Его проведение создаст еще больше проблем для усилий по деэскалации ситуации. Это на самом деле крымский сценарий – снова и снова, и ни одна цивилизованная страна не собирается признавать таких псевдоусилий", - добавил он.

Напомним, ранее Керри уже подвергал действия Кремля резкой критике, утверждая, что "Путин придерживается других правил игры", чем те, которые приняты в цивилизованном мире.