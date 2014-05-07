В Одессе задержан бывший начальник милиции - СМИ

В Одессе задержан отстраненный от должности замначальника облуправления милиции Дмитрий Фучеджи, также исполнявший обязанности начальника облУВД.

Об этом в своем Facebook сообщил редактор "Надзвичайних Новин" Михаил Дворянчук, пишет "Думская".

По информации журналиста, факт задержания подтвердил новый начальник ГУ МВД Одесской области Иван Катеринчук.

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарь сообщил, что "от работы освобождены все три заместителя начальника областного управления милиции".

Дмитрий Фучеджи работал заместителем по общественной безопасности и лично присутствовал в центре Одессы 2 мая, в Сети есть фото, на которых он находится рядом с экстремистами, стреляющими в мирных митингующих.

Также он исполнял обязанности начальника облУВД 4 мая, когда после штурма городского управления внутренних дел милиционеры отпустили задержанных за массовые беспорядки 2 мая, в результате которых погибли 46 человек.