В Горловке боевики освободили раненого милицейского начальника

В Горловке боевики освободили начальника Никитовского райотдела милиции Сергея Чернышева.

Перед его освобождением террористы пытались обменять милиционера на другого заложника, передает Gorlovka.ua.

Чернышев был освобожден вечером 6 мая – в день своего похищения.

"У него два проникающих ранения. В одну ногу выстрелили дважды. Сейчас его отвезли в больницу", - сообщает издание.

Также журналисты сообщили подробности захвата Чернышева: по дороге на работу у него возник конфликт с боевиками на одном из блокпостов. Милиционер оказал сопротивление находящимся там людям в масках, которые в итоге применили оружие и открыли огонь по служебному автомобилю.

Захватчики звонили с телефона Чернышева его руководителю – начальнику Горловского ГУ Андрею Крищенко, и предлагали обмен. Не получив согласия, они продолжили переговоры и в итоге согласились выпустить начальника Никитовского РО.

Как сообщал "Главред", начальник горловского райуправления милиции был похищен террористами утром 6 мая: его машину обстреляли, а самого офицера – ранили.