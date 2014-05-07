СМИ: Иванющенко помог освободить из плена троих жителей Донецка

Сайт "Донецкие новости" сообщил об освобождении еще троих жителей Донецка из заложников в Славянске.

Как сообщает ресурс, люди были вызволены из плена с помощью нардепа Юрия Иванющенко, более известного как "Юра Енакиевский", пишет РБК-Украина.

"Жены задержанных обратились в милицию и к ряду официальных и неофициальных лиц. Единственным, чья помощь и содействие принесли результаты, оказался народный депутат. После переговоров, длившихся двое суток, все трое пленных были освобождены", - пишет издание.

Оно также сообщает, что ранее Иванющенко способствовал освобождению захваченного сепаратистами здания горисполкома Енакиево.

Тогда пресс-служба нардепа распространила его заявление, в котором он назвал Донбасс частью единой Украины и призвал власти к диалогу с местным населением.

"Донбасс – это Украина, и люди, живущие там – граждане единой и неделимой Украины. Сегодня необходимо вести открытый и понятный диалог с Востоком страны, отбросить политику на второй план и вне зависимости от партийной принадлежности объединиться вокруг разрешения кризиса, а не его усугубления", - заявил Иванющенко.