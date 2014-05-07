Под Славянском Яценюк наградил участников АТО: опубликованы фото и видео

Сегодня под Славянском участники Антитеррористической операции получили награды, которые лично вручил премьер-министр Арсений Яценюк.

Об этом сообщает официальный сайт МВД.

В награждении, кроме главы Кабмина, также принимали участие и.о. главы Минобороны Михаил Коваль и глава МВД Арсен Аваков.

Грамотами Кабинета Министров за борьбу с терроризмом были награждены: полковник Олег Старченко, подполковник Андрей Таганов, майор Леонид Тимошенко, капитан Андрей Лавренюк, прапорщик Виктор Пастушко.

Ценными подарками – часами от премьер-министра – награждены: полковник Геннадий Побиванец, подполковник Николай Рябоконь, майор Геннадий Вакуленко, майор Владимир Помазуев.

Кроме того, Яценюк передал силовикам новейшие бронетранспортеры: БТР-4Е, приобретенные по спецпрограмме правительства для спецназа "Омега" Нацгвардии.

Премьер подчеркнул, что эти четыре машины – первые из 42, которые должны поступить на вооружение в ближайшее время.

Также бойцам было вручено наградное огнестрельное оружие, отличия Минобороны "За воинскую доблесть", а некоторым силовикам – внеочередно присвоены воинские звания.

"От имени правительства Украины хочу вам сказать большое спасибо и низко поклониться за то, что вы под пулями идете защищать страну. Вам большой почет за вашу доблесть, победу и волю… Сегодня для меня очень важный день, потому что я пожал руку каждому из вас", - сказал Яценюк.

Глава правительства также отметил, что, невзирая на сложные условия в стране, Кабмин находит возможность поддержать армию финансово, материально и технически.

"Мы боремся за страну и ее будущее. Благодарю личный состав Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, МВД, СБУ за борьбу, за доблесть, за силу. Победа будет за нами", - заявил Яценюк.

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Фото и видео: "Главное"