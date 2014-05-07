В Луганске боевики снова захватили прокуратуру

В Луганске около 20 вооруженных людей зашли в здание облпрокуратуры.

Об этом сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Брагина, пишет Радио Свобода.

По ее словам, эти люди приказали всем сотрудникам покинуть здание.

"Раньше приходили в масках. Теперь пришли без масок, но в камуфляже и с оружием. Чего хотят, не говорят. Попросили всех выйти. Мы покинули здание", - сказала Брагина.

В то же время, активист Павел Жаров сообщает, что ожидаемого штурма управления МВД днем не было, но от генерала Анатолия Науменко потребовали принести присягу "народу Луганщины" и дали ему время до 17:00, пишет Украинская правда.



"Штурма не произошло. Вместо этого под управлением собралось порядка 50 человек (частично - люди преклонного возраста и женщины), которых привели Максим Качура - один из лидеров областной организации ПСПУ и Андрей Андреев - бывший начальник управления транспорта горсовета, вчера провозглашенный (непонятно кем) главой Народного Совета Луганской области", - сообщил он редакции.



По словам Андреева, он ходил к Науменко и потребовал от него принести присягу на верность народу Луганщины.



Если генерал этого не сделает, то в 17 часов Андреев начнет установку палаток вокруг главка МВД и "мирный протест". Для этого, по его словам, стягиваются люди со всей области.



Андреев многократно подчеркнул, что "запрещает своим последователям приносить оружие, коктейли Молотова и прочее под здание МВД".



Также он обвинил мэра Сергея Кравченко в том, что тот сейчас в Киеве "договаривается с хунтой" и "предал своих избирателей".

Напомним, 29 апреля пророссийские боевики уже захватывали здание прокуратуры Луганской области, но впоследствии покинули его. По данным прокуратуры, сепаратисты уничтожили часть документов и нанесли материальный ущерб на полмиллиона гривен.