Штурм МВД в Одессе: на свободе оказались представители криминального мира

В Одессе в результате штурма экстремистами городского управления МВД, который произошел в воскресенье, 4 мая, на свободе оказались представители криминального мира.

Об этом сообщил новый руководитель одесской областной милиции генерал-майор Иван Катеринчук, передает пресс-служба ГУ МВД в Одесской области.

Рассказывая о ситуации со штурмом Одесского городского управления внутренних дел и освобождением задержанных, которых должны были доставить в Приморский суд, Катеринчук, заявил, что среди представителей различных политических сил, оказавшихся на свободе, имелись и представители криминального мира, в освобождении которых были заинтересованы лидеры преступных групп.

"Сейчас правоохранители разбираются в том, кому был выгоден штурм здания городской милиции. За происшедшее перед законом ответят подстрекатели", - добавил руководитель одесской областной милиции.

Напомним, ранее стало известно, что в Одессе в результате штурма управления милиции экстремистами были освобождены 67 ранее задержанных участников массовых беспорядков 2 мая. В Одесском облуправлении МВД тогда заявили, что это решение приняла прокуратура.

Позже в прокуратуре Одесской области заявили, что не принимала решения об освобождении 67 задержанных. В ведомстве подчеркнули, что решение приняло руководством органов внутренних дел области.