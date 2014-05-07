Аваков рассказал, за что задержали "министра обороны" сепаратистов

"Министр обороны" так называемой "Донецкой народной республики" Игорь Какидзянов задержан за покушение на убийство и другие преступления.

Об этом во время выездного заседания Кабмина, которое сейчас проходит в Харькове, заявил и.о. министра внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет УНИАН.

По его словам, "сегодня в результате операции взята под контроль ситуация в Мариуполе. Параллельно проведен арест так называемого министра обороны так называемой Донецкой республики Игоря Какидзянова, который задержан за покушение на убийство и за совершение ряда преступлений", - сказал и.о. министра.

В свою очередь премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркнул, что все активисты сепаратистских движений, которые не совершали тяжких преступлений, еще могут быть амнистированы.

Напомним, 7 мая, в Донецкой области сепаратисты обстреляли автобус с бойцами батальона милиции спецназначения "Азов", который двигался из Мариуполя в сторону Бердянска. Ранен водитель. Один из стрелявших убит. Еще двое нападающих задержаны, оружие изъято. Среди задержанных – "министр обороны" так называемой "Донецкой народной республики" Игорь Какидзянов.

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