Силовики обезвредили группу диверсантов на Запорожье: опубликовано видео

Служба безопасности Украины прекратила деятельность диверсионной группы из 5 человек, которая действовала на территории Запорожской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, руководителем группы был гражданин Российской Федерации Белоусов Максим Юрьевич 1978 года рождения, житель г. Ростов-на-Дону.

Задачей группы, отмечают в СБУ, было проведение диверсионных и террористических актов с целью дестабилизации ситуации в регионе.

"Подготовка диверсантов осуществлялась на базе в районе российского города Таганрог. Члены преступной группы планировали осуществить диверсию на базе обеспечения МВД Украины, где хранятся горюче-смазочные материалы", - говорится в сообщении.

7-9 мая диверсанты планировали принять участие в массовых беспорядках в городе Антрацит Луганской области. Все указанные лица задержаны. Во время обысков по местам их проживания силовики изъяли гранаты и огнестрельное оружие.

Напомним, ранее сообщалось о множестве задержаний диверсионных групп в других регионах Украины - Харьковщине, Львовщине, Одесчине, в Донецкой и Луганской областях.

видео: СБУ