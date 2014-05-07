Яценюк посоветовал Путину "не торговать воздухом"

Президенту большой страны не идет торговать воздухом.

Так премьер-министр Арсений Яценюк прокомментировал призыв президента России Владимира Путина о переносе назначенного на 11 мая "референдума" на востоке Украины, передает Украинская правда со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Владимир Владимирович, торговать воздухом как-то не подходит вам, как президенту большой страны", - сказал премьер.

"То, что Россия просит перенести какой-то "референдум" 11 числа, так надо проинформировать российского президента, что 11 числа в Украине никакой референдум не был запланирован. А если террористы и сепаратисты, поддерживаемые Россией, получили команду перенести то, что не планировалось, так это их внутренние разборки", - подчеркнул Яценюк.



Премьер-министр также выразил удивление тем, что "украинский вопрос" активно обсуждался на встрече президентов России и Швейцарии Владимира Путина и Дидье Буркхальтера без представителей Киева.



"Я был немного удивлен тем, что в Москве обсуждается вопрос Украины без Украины, без США и ЕС, поскольку именно в этом формате состоялась первая встреча в Женеве, и именно от выполнения этих соглашений отказалась Российская Федерация", - сказал он.



Кроме того, Яценюк надеется, что ОБСЕ поддержит "дорожную карту" по выходу из украинского кризиса, предложенную официальным Киевом.



"Перед поездкой министра иностранных дел Швейцарию в Москву украинский министр передал нашу "дорожную карту", она есть, она существенно отличается от того, что было заявлено в Москве", - отметил он.



"Основное отличие в том, что наша цель – реальная стабилизация ситуации в Украине, которая связанна только с одним – позицией Российской Федерации. Если Россия отзывает свои диверсионные группы, прекращает их поддерживать и финансировать, отводит войска, тогда ситуация в Украине будет стабилизирована", - подчеркнул он.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин призвал перенести референдум на востоке Украины.

Между тем, сепаратисты в Донецке не поддержали предложение президента РФ Владимира Путина о переносе так называемого "референдума" о статусе региона и заявили, что 8 мая обсудят это предложение на совете.