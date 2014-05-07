Бывший начальник одесской милиции сбежал из Украины: объявлен в розыск

Бывший временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МВД Украины в Одесской области, начальник милиции общественной безопасности Дмитрий Фучеджи сбежал из Украины и объявлен в розыск.

Об этом на брифинге в харьковском аэропорту после выездного заседания правительства заявил глава МВД Арсен Аваков, пишет УНИАН.

Он также опроверг информацию, что Фучеджи отпустили "под честное слово".

"Фучеджи в 5.00 пересек границу Украины и скрывается от следствия. Он объявлен в розыск", - сказал Аваков.

По его словам, в Одессе прокуратурой задержаны три сотрудника милиции. Сейчас их везут в Киев.

В свою очередь помощник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко допустил, что Фучеджи сбежал на территорию Приднестровья.

Напомним, 2 мая в Одессе произошли столкновения между вооруженными сепаратистами и проукраинскими активистами. Погибло 46 человек, более 200 были ранены.