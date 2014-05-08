Лидер донецких экстремистов о захвате силовиками боевиков: ответим взятием новых заложников

Лидер донецких экстремистов, "народный губернатор" Павел Губарев пригрозил взятием новых заложников в случае захвата силовиками их единомышленников.

Об этом написал на своей странице в Facebook.

"Мы рассчитываем, что в дальнейшем практика похищения жителей Донбасса со стороны киевской хунты будет прекращена. В ином случае мы будем вынуждены реагировать адекватно и брать новых военнопленных украинской армии и киевских спецслужб", - написал Губарев.

Кроме вышесказанного напомним, ранее СМИ писали, что трое бойцов спецназа СБУ "Альфа" были освобождены в обмен на сепаратистких лидеров Донбасса.

Позже информацию об обмене подтвердили в СБУ.