Лидер донецких экстремистов о захвате силовиками боевиков: ответим взятием новых заложников

Губарев рассказал о дальнейших планах пророссийских экстремистов.
Лидер донецких экстремистов, "народный губернатор" Павел Губарев пригрозил взятием новых заложников в случае захвата силовиками их единомышленников.
Об этом написал на своей странице в Facebook.
"Мы рассчитываем, что в дальнейшем практика похищения жителей Донбасса со стороны киевской хунты будет прекращена. В ином случае мы будем вынуждены реагировать адекватно и брать новых военнопленных украинской армии и киевских спецслужб", - написал Губарев.
Кроме вышесказанного напомним, ранее СМИ писали, что трое бойцов спецназа СБУ "Альфа" были освобождены в обмен на сепаратистких лидеров Донбасса.