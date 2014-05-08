Турчинов - Путину: с террористами не разговаривают, их обезвреживают

Украинская власть никогда не проводила "карательных операций" на Востоке страны. Силовые структуры защищают жизнь и здоровье граждан в пределах антитеррористической операции, проводимой против террористов, диверсантов и других преступников, которые убивают, пытают, похищаю граждан.

Так прокомментировал и.о. президента Александр Турчинов заявление президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба и.о. главы государства.

Турчинов отметил, что украинская власть готова к диалогу с теми, кто хочет говорить и договариваться по конкретным вопросам развития единой Украины.

"Мы готовы обсуждать эти вопросы с представителями местного самоуправления с общественными активистами и предпринимателями Донецкой и Луганской областей, однако с вооруженными преступниками, на руках у которых человеческая кровь, цивилизованные государства разговор не ведут. Согласно закону их обезвреживают", - сказал он, добавив, что под объявленную для жителей восточных регионов амнистию попадут только те, "кто добровольно сложит оружие и освободит помещения и кто не причастен к убийствам и другим тяжким преступлениям".

По словам Турчинова, цель власти - обеспечить стабильность и экономическое развитие демократической независимой Украины.

"Мы должны защитить территориальную целостность страны и освободить временно оккупированные территории", - сказал Турчинов, слова которого приводит.

Напомним, 7 мая президент РФ Владимир Путин призвал украинские власти прекратить все военные и "карательные операции" на юго-востоке Украины.

"Обращаемся с настоятельным требованием к киевским властям незамедлительно прекратить все военные и карательные операции на юго-востоке Украины", — сказал Путин.