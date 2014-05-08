Аваков об АТО в Мариуполе: силовики установили 10 блокпостов

Вокруг Мариуполя (Донецкая область) украинские силовики в рамках антитеррористической операции установили 10 блокпостов. На них дежурит милиция и гражданские активисты.

Об этом рассказал Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе представители "Донецкой республики" снова заняли горсовет.

До этого "Главред" писал, что ночью 7 мая админздания Мариуполя очистили от боевиков, а на флагштоке перед горсоветом был установлен флаг Украины.

Утром на площади собрались экстремисты, которые вынудили уйти бойцов Внутренних войск и сорвали национальный флаг.

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