Руководитель АТО о спецоперации: ситуация очень сложная, но победа будет за нами

Руководитель Антитеррористического центра СБУ Василий Крутов прокомментировал ход АТО, заявив, что ситуация в восточных регионах очень сложная и для продолжения спецоперации следует перегруппировать силы. При этом он заявил, что силовики обязательно выстоят.

Об этом пишет Украинская правда.

"На сегодня необходима перегруппировка сил и возможностей Антитеррористического центра", - рассказал он.

По словам Крутова, ситуация в регионах, где проводят АТО, "очень сложная".

Глава АТО также поблагодарил представителей общественных организаций, которые представляют бывших силовиков, спорт и казачество за то, что они объединились для помощи АТО.

"Мы обязательно выстоим, и победа будет за нами. Слава Украине", - резюмировал Крутов.

Обратим внимание, что ранее власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.

Позже, 2 мая, в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

Больше о спецоперации в Славянске и АТО читайте в спецтеме "Главреда".

Видео: youtube.com