Руководитель АТО о спецоперации: ситуация очень сложная, но победа будет за нами

Крутов прокомментировал ход АТО.
Руководитель Антитеррористического центра СБУ Василий Крутов прокомментировал ход АТО, заявив, что ситуация в восточных регионах очень сложная и для продолжения спецоперации следует перегруппировать силы. При этом он заявил, что силовики обязательно выстоят.
Об этом пишет Украинская правда.
"На сегодня необходима перегруппировка сил и возможностей Антитеррористического центра", - рассказал он.
По словам Крутова, ситуация в регионах, где проводят АТО, "очень сложная".
Глава АТО также поблагодарил представителей общественных организаций, которые представляют бывших силовиков, спорт и казачество за то, что они объединились для помощи АТО.
"Мы обязательно выстоим, и победа будет за нами. Слава Украине", - резюмировал Крутов.
Обратим внимание, что ранее власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.
Позже, 2 мая, в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.
Больше о спецоперации в Славянске и АТО читайте в спецтеме "Главреда".
Видео: youtube.com