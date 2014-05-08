Донецкие сепаратисты решили провести "референдум" в два тура - СМИ

Сегодня, 8 мая, представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" решили провести так называемый "референдум" в два тура, об этом они заявили возле Донецкой ОГА.

Об этом передает "УРА-Информ.Донбасс", отмечая, что первый тур референдума пройдет 11 мая.

В первом туре сепаратисты решили предложить жителям Донецка проголосовать за признание так называемой "Донецкой народной республики".

После него они 18 мая хотят провести второй тур "референдума", где будет задан вопрос о поддержке присоединения Донецкой области к России.

Кроме вышесказанного напомним, что вчера, 7 мая, президент РФ Владимир Путин призвал боевиков перенести так называемый "референдум" о независимости в Донецкой и Луганской областях, назначенный сепаратистами на 11 мая.

Позже стало известно, что так называемый "Луганский народный совет" принял решение о проведении "референдума о независимости Луганской области" 11 мая.